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Elazığ'da yaşayan Çoban, Çarşı Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 yıldır, 40 ülke ve Türkiye'nin farklı yerlerinden topladığı maden cevherlerini sergiliyor.
AA'nın haberine göre gençlik yıllarında hobi olarak başladığı tutkusundan vazgeçmeyen iki çocuk babası Çoban, iş yerine gelen öğrenci ve maden mühendislerine tecrübelerini de aktarıyor.
Çoban, yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olduğunu, mezuniyetinden bu yana mesleğini aşkla yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, gençlik yıllarından itibaren mesleğine aşık olduğunu ve mühendislik alanında ilk çalışmalarını Şırnak'ta kömür ocaklarında yaptığını söyledi.
Ömrünü maden cevherlerine adadığını, bunun dışında başka bir işle uğraşmak istemediğini dile getiren Çoban, "Mesleğimi çok sevdiğim için gittiğim her yerde topladığım maden cevherlerini iş yerimde topladım. 10 yıldır iş yerim müze şeklindedir. Metalik mineraller, endüstriyel ham maddeler ve fosil çeşitleri bulunuyor. 700'ü aşkın mineral çeşidi var. Görenler beğeniyor. Çok güzel mini bir müze olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.
Maden alanında Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalara katıldığını bildiren Çoban, kazancının çoğunu bu gezilere harcadığını, gittiği yerlerdeki maden cevherlerinden numuneler getirdiğini belirtti.
Bu alanda bir müze kurulmasını istediğini ifade eden Çoban, şöyle devam etti:
"30 yıldır maden alanında çeşitli çalışmalar yürütüyorum. Türkiye ve dünyadaki bazı maden cevherlerini iş yerimde biriktirdim. Maden kültürünü halkımıza kazandırmak ve maden mühendisliğinde okuyan öğrencileri de bilgilendirmek istiyorum. Türkiye maden alanında çok zengin."
Esnaf Fatih Mişe de Çoban'ın iş yerinin çok ilgi çekici olduğunu anlatarak, "İş yerine her hafta geliyorum. Çok beğendiğim bir yer. Madenciliğe gönül vermiş herkesin buraya gelmesi ve bu cevherleri görmesi gerekiyor. Benim de ilgimi çekiyor. Sadece bölgemizde değil dünya çapında çok önemli maden cevherleri var." ifadelerini kullandı.
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