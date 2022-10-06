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Elazığlı muhtar, sincap yavrusunu enjektörle besliyor 0:00 / 0:00

AA

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Ormanpınar Köyü Muhtarı Cuma Gürevin, bitkin halde bulunan sincap yavrusuna özenle bakıyor.

YABANİ HAYVANLARA YEM OLMASIN DİYE BAKMAYA BAŞLADI AA'nın haberine göre Muhtar Gürevin, yaklaşık bir ay önce köyden bir arkadaşının bitkin halde bulduğu ve yabani hayvanlara yem olmaması için kendisine teslim ettiği sincap yavrusunu bakıma muhtaç olduğu için sahiplenmeye karar verdi. Gürevin, çok sevdiği sincabı enjektörle süt vererek besliyor.

ENJEKTÖRLE SÜT VEREREK BESLİYOR Muhtar Cuma Gürevin, Poyraz ismini verdiği sincabı biraz büyüdükten sonra doğaya bırakacak. Minik hayvanı korunmaya muhtaç olduğu için gördüğü ilk anda sahiplenmeye karar verdiğini belirten Gürevin, başka hayvanlara yem olmaması için sincaba evde baktığını söyledi.