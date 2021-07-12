Elazığlı şehit polis babasından 'unutulursa yeni 15 Temmuz'lar olabilir' uyarısı

AA

22 yıllık meslek hayatında 3 ülke ve 12 kentte terörle mücadele eden, 2006'dan itibaren Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombalı saldırısı sonucu şehit düşen 2 çocuk babası Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında yas sürüyor.Sık sık oğlunun mezarını ziyaret eden Oğuz, evladını hüzün ve gururla yad ediyor.

- "Şehidimiz hiçbir zaman unutulmuyor"

9 çocuk babası Tevfik Oğuz, AA muhabirine, hain gecede oğlunun şehit olduğunu hissettiğini söyledi.Gece boyunca evladını aradığını ama ona ulaşamadığını belirten Oğuz, olayları televizyondan takip ettiğini, sabah Ankara'ya gitmek için evden çıktığını ancak uçuş olmadığını öğrenince eve döndüğünü ifade etti.

Oğuz, evine döndüğünde kendisini Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve yakınlarının beklediğini gördüğünü anlatarak, "'Eyyüp şehit olmuş' dediler. Şehidimiz hiçbir zaman unutulmuyor. Unutmuyoruz. Bugün olmuş gibi acısı taze." dedi.

- "Hainlerin planları bozuldu"

15 Temmuz hain darbe girişimi etraflıca düşünüldüğünde bir varoluş mücadelesi anlamına geldiğine işaret eden Oğuz, şöyle konuştu:"15 Temmuz'da hainler kazansaydı, halimiz perişan olurdu. O gece Allah Cumhurbaşkanımızı korudu. Sonra halk Cumhurbaşkanımıza güvenip, sokaklara döküldü. Bunu başaramadılar. Eğer başarsaydılar bu ülkenin hali ne olurdu diye düşünmek istemiyorum. Bu hainlerin planları bozuldu. Ordumuz temizlendi. Emniyet güçlerimizin içerisindeki hainler temizlendi. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Oğuz, oğlunun dürüst, vatanına, milletine bağlı bir kişi olduğunu aktararak, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini kaydetti.

- "Hainler cezasını aldı, halen de alıyorlar"

"Oğlum çok cesurdu. Milli duyguları kuvvetli bir insandı. Şehit olduğu yeri gittim, gördüm. 5 metre derinliğinde en az 30 metre genişliğinde çukur açmıştı atılan bomba. Allah onların belasını, cezasını versin. Cumhurbaşkanımızı Allah korudu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Darbeyi başaramadılar. O hainler de cezasını aldı, halen de alıyorlar." diyen Oğuz, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Oğuz, "Onlar kazansaydı bu SİHA ve İHA'lar, hep hayal olurdu. Onlar vatan hainidir. Bizim çocuklarımız bayrağı için görev yapıyorlardı, bayrakları altında şehit oldular. Onlar hangi hainlerin bayrağına hizmet ettiler, bilemiyoruz." diye konuştu.

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen oğluna duyduğu acının ilk gün gibi olduğunu anlatan acılı baba, "Allah rahmet etsin. Onurluyuz, gururluyuz. Unutulmuyor, unutmak da istemiyoruz. Fakat sadece biz değil, bütün milletin bu olayı unutmaması lazım. Bu olay unutulursa yeni 15 Temmuz'lar olabilir. Unutulmaması lazım." şeklinde konuştu.