Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Boluspor, deplasmanda Elazığ'ı 2-1 yendi ve sezona 6 puanla başladı.



STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün

ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Bjarnason , Bagayoko (Orhan dk. 74), Kadir Taşoğlu (Kadir Bekmezci dk. 83 ?), Eren Çinkılınç (Diarra dk. 90 ?), Tatos , Ahmet Aras

YEDEKLER: Soner Şahin, Ali Karataş, Onur Alsu

TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Kaynak

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci , Uğur Akdemir , Diarra , Yusuf Emre Gültekin (Umut dk. 74), Cengiz Umut Meraş , Ümit Kurt , Akabueze, Mustafa Durak (İsmail Haktan dk. 65 ), Melih Okutan (Dimov dk. 90 ?), Özgür Can Özcan

YEDEKLER: Gökhan Köstereli, Ufuk Budak, Gudio Koçer, Burak Asan

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GOLLER: Emre (dk. 76) (Elazığspor), Akabueze (dk. 19), Özgür Can (dk. 48) (Boluspor)

SARI KARTLAR: Tatos, Bjarnason, Ali Fırat (Elazığspor), Uğur, Diarra (Boluspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet kontrol etti.

8. dakikada Ahmet’ın kullandığı kaleci vuruşu kısa düştü. Ceza sahası dışından Mustafa’nın plase vuruşu direkten döndü.

16. dakikada Tatos’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa arka direkte Mehmet Yiğit kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Akabueze kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

30. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Mustafa ayakla kale çizgisine gönderdi ancak Özgür Can boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi.

31. dakikada Bagayoko kalecinin önde olduğunu görünce orta sahanın ortasından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada Elazığspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Azabueke sol kanatta pasını Özgür Can’a bıraktı. Özgür Can düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

62. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında Tatos’un ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında Ahmet’in sol çaprazdan şutunu kaleci kornere tokatladı.

76. dakikada Emre, Ahmet Aras ile duvar pası yaptı ve sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada Orhan'ın sol kanatta ortasına Tatos kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Ahmet Aras'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci son anda çıkardı.





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