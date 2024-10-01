Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'un Jose Mourinho paylaşımı viral oldu. Elazığspor, Mourinho paylaşımında "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 01.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:11 facebook

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