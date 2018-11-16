Elazığspor’un başarılı orta sahası Elmar Bjarnason serbest kaldı. Hafta içinde 42 bin Euro’luk alacağını tahsil edemediği için serbest kalma hakkı kazanan İzlandalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Elazığspor ve Elazığ'a veda etti.

Bjarnason veda mesajında, "Elazıg'daki zamanım böyle sona erdiği için gerçekten üzülüyorum. Ben inanılmaz insanlar tanıdım ve bir sürü anılar biriktirdim. Umarım takım, Karabük ve Adana'daki gibi bensiz de iyi olur. Elazığ'ı asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Bordo-beyazlı ekibin kilit adamlarından olan Elmar Bjarnason, bu sezon 9 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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