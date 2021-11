Mehmet Kılıçlı

BURAK YAMANTÜRK

Mehmet, çekici, iyi giyinmeyi, iyi yaşamayı seven, rafine zevkleri olan bir adamdır. Karısı Gizem’e derin bir aşkla bağlıdır. Asla kimseye tamah etmez, eğilmez. Dürüsttür. Adrenalin sporlarıyla ilgilidir. Çok iyi motosiklet kullanır, off roada meraklıdır. Risk almayı sever. Bugünlere gelene kadar türlü badireler atlatmıştır, kolay bir hayatı olmamıştır. Tam her şeyi yoluna koymuşken işler bir anda alt üst olur ve Mehmet yasadışı işlere bulaşmak zorunda kalır. Mehmet bunu herkesten, özellikle Gizem’den gizlemek zorundadır. Bu Mehmet için kabuslarla dolu bir sınav halini alacaktır.