Elche - Reus Deportiu maçı istatistikleri

Elche ve Reus Deportiu, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Elche 2 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Reus Deportiu 1 puanda ve 21. sırada. Ev sahibi Elche, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 487. İddaa'da Elche kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Reus Deportiu kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Elche önceki hafta Real Oviedo mücadelesinde 0-2 yenildi.

Reus Deportiu ise Almeria karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elche, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Reus Deportiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Reus Deportiu, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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