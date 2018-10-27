Elche - Zaragoza karşılaşma önü

Elche ve Zaragoza, 28 Ekim 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Elche 11 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Zaragoza 11 puanda ve 16. sırada. Elche son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Zaragoza, geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 535 kodlu maçı oynayanlar; Elche galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Zaragoza galibiyet oranı 2.80. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Elche önceki hafta Real Oviedo mücadelesinde 0-2 yenildi.

Zaragoza ise Tenerife maçında 1-2 yenildi.

Elche, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Elche, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Zaragoza, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaragoza 7 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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