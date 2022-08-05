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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü
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Mersin'de akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çadırlar bölgesindeki yabancı uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuk. ailesi tarafından çadırda hareketsiz bulundu. Ailenin hemen hastaneye kaldırdığı çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çadırda yapılan inceleme sonucu küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığı belirlendi

Son dakika: Mersin'de elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü
Çadırda elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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İHA

Mersin'de, elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, çadırda kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih (6), ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı. Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde çocuğun hayatını tespit ettiği edildi.

YATTIĞI YATAKTA KABLOLAR GÖRÜLDÜ

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı. İncelemede Cizzah El Salih'in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu, elektrik akımının da aktif olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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