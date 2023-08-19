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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de elektrik akımına kapılan Yusuf öldü! - Son dakika haberler

        Elektrik akımına kapılan Yusuf öldü!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Yusuf Bağlan, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:58
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        Elektrik akımına kapılan Yusuf öldü!
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        Mersin'de olay, Tarsus ilçesinde yaşandı. Bolatlı Mahallesi'ndeki ikamette 28 Temmuz'da elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan Yusuf Bağlan (13), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ELEKTRİK KONTAĞINDAN AKIMA KAPILMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalledeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. Evlerinin balkonunda elektrik kontağı nedeniyle akıma kapılan Bağlan, yaralanmıştı.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
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