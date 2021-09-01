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Haberler Gündem Elektrik direğindeki kabloları keserken hayatını kaybetti! - Son dakika haberleri
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Elektrik direğindeki kabloları keserken hayatını kaybetti!

Konya'da elektrik hattı direğindeki kabloları keserken akıma kapılan kişi öldü. Polisin kablo hırsızlığı girişiminde öldüğünü değerlendirdiği kişinin kimliği araştırılıyor

Elektrik direğindeki kabloları keserken hayatını kaybetti! - Son dakika haberleri
DHA

Elektrik direğindeki kabloları kesen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'ta meydana geldi.

Elektrik hattı direğindeki kabloları kesen 1 kişi, akımına kapılarak yaklaşık 8 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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