Elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı - KIRŞEHİR

E.T. (41) yönetimindeki 40 KK 959 plakalı hafif ticari araç, Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direklerine çarptı.Ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan E.T. ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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