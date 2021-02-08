İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde Malkara’da kuvvetli fırtına etkili oldu. Malkara Küçük Sanayi Sitesi yolunda iki adet 20 metrelik yüksek gerilim hattından biri hurdaya çıkarılan kamyonun üzerine, diğeri de tarlaya devrildi. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken, bölgeye giden TREDAŞ ekipleri elektriği keserek, arıza çalışması başlattı. Küçük Sanayi Sitesi yolunda elektrik tellerinin yolda tehlike arz etmesi nedeniyle Camiatik Mahallesi Fethiye Özver Caddesi de trafiğe kapatıldı.

Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu Malkara’nın kuzeybatısında kalan mahallerde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik elektrik kesintisinin ardından enerjinin Hayrabolu hattından verildiği bildirildi.