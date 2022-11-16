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Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası neredeyse yarı yarıya düşebilir

Yüksek gelen elektrik faturaları her ay bütçeleri zorluyor. Aslında bazı yöntemler uygulayarak gelen elektrik faturalarını neredeyse yarı yarıya indirmek mümkün. Bu uygulamaları hayatınıza geçirdiğiniz zaman bütçeniz rahatlayabilir.

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  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    Gelen yüksek faturalar sebebiyle vatandaşın bütçesi sarsılıyor. Özellikle kış aylarında doğalgaz faturasının yanında gelen elektrik ile birlikte yüksek meblalar ödemek kaçınılmaz oluyor. Aslında ev ekonominizi dengede tutabilmeniz için bazı yöntemler mevcut. İşte elektrik faturanızı düşürecek yöntemler...
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    SAATLERİ KONTROL EDİN!

    Elektrik faturalarında iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Gelen yeni mdüzenleme ile 3 farklı zaman diliminde daha uygun ücretlendiriliyorsunuz. İlk zaman dilimi 06.00 - 17.00 iken, ikincisi 17.00- 22.00 puant dönemi olarak geçiyor. Son olarak ise, 22.00 - 06.00 gece dönemi oluyor.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    BULAŞIK VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT EDİN!

    Özellikle bulaşık ve çamaşır makinesini sık kullanıyorsanız, faturalarınızı gece dönemine kaydırmak oldukça mantıklı bir yöntem. Böylelikle daha ucuz tarifeden ücretlendiriliyorsunuz. Tercih ettiğiniz zaman diliminde çalıştırdığınız beyaz eşyalarınız elektrik faturanızı daha az etkiliyor.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    BUZDOLABI AYARINIZI DEĞİŞTİRİN!

    Dolabınızın çalışma sıcaklığı 4-5 derece ayarında olmalı. Derin dondurucu kısmı ise -18 derece de kalmalı.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    KALAN YEMEKLERİN SOĞUMASINI BEKLEYİN!

    Artan yemeklerinizi buzdolabına koymak için sıcaklığın geçmesini bekleyin. Çünkü dolaba sıcak koyulan yemekler buzdolabı ısısını değiştiriyor ve bu da ekstra elektrik tüketimine sebep oluyor.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    FİŞLERİ PRİZDEN ÇIKARIN!

    Fişleri çoğumuz prizden çıkarmıyoruz çünkü hazırda bulunmasını seviyoruz. Fakat fiş prizdeyken elektrik kullanımı devam ediyor. Eğer fiş çıkarıp takmak zor geliyorsa piyasada bulunan tasarruflu prizlerden alabilirsiniz.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    FIRINLARA DİKKAT!

    Fırında yemek yaptığınız zaman yemeği kontrol etmek için asla kapak açmayın. Açtığınız her kapak hamlesi fırın içerisindeki ısıyı değiştirecek ve fırın kendi ısısını yerine getirebilmek için tekrar yüklü elektrik harcayacak.
  • Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!

    KAPILAR KAPALI OLMALI

    Kullanmadığınız odalardaki radyatörleri kapayın ve diğer odalardan soğuk gelmemesi ve bulunduğunuz yerin ısısını kaybetmemesi için kapıları da kapayın.

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