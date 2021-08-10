Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atan 2 kişiye gözaltı

Şanlıurfa’da, elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ileri süren bir grup çiftçi, traktörle yol kapattı. Yolu açmayan grupta bulunan ve kendilerini uyaran jandarmaya taş açan 2 çiftçi, gözaltına alındı.

'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atan 2 kişiye gözaltı
DHA

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle arazideki ekinlerinin kuruduğunu öne sürerek, Şanlıurfa- Viranşehir yolunda eylem yaptı. Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolun açılması için çiftçileri uyardı.

Bu sırada jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte grupta bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerine taş attı. Jandarma, taş attığını belirlediği 2 çiftçiyi gözaltına aldı. Jandarmaların ikna etmesinin ardından çiftçiler, yaklaşık 1 saat trafiğe kapattıkları yoldan traktörleriyle ayrılarak eylemlerini sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİR GÖZALTI DAHA! Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili bir şüpheli yakalandı! - Haberler
GÜNDEM Eda'nın ölümüyle ilgili bir şüpheli yakalandı!
SON DAKİKA: Sarıyer'de orman yangını çıktı! - Haberler
GÜNDEM Sarıyer'de orman yangını çıktı!
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI! 3 arkadaşın tartışması kanlı bitti - Haberler
GÜNDEM Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü
CHP'li Öztrak'tan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Gündemimizde yok
GÜNDEM CHP'li Öztrak: Mehmet Şimşek gündemimizde değil
Lionel Messi
GÜNDEM Lionel Messi
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı
Traktörü durdurmak isterken canından oldu
GÜNDEM Traktörü durdurmak isterken canından oldu
Üniversiteler açılacak mı? YÖK açıkladı! Üniversiteler yüz yüze mi olacak, ne zaman açılacak?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
"DERİSİ SOYULMUŞTU!" Son dakika: Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu!
GÜNDEM Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu! "Kolundaki ...
35 HEYELAN! Son dakika: Selin vurduğu Rize'den kan donduran görüntüler
GÜNDEM Sel vurmuştu! 35 heyelan oldu, okulun bahçesi çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.