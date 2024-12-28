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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elektrik piyasasında başvurulara ilişkin düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        Elektrik piyasasında başvurulara ilişkin düzenleme

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:01
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        Elektrik piyasasında başvurulara ilişkin düzenleme
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

        İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

        EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.

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