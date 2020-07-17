Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı - ŞANLIURFA

Merkez Haliliye ilçesi Mahalli Mahallesi'nde Sedat Ş'nin yönetimindeki 31 PC 163 saman yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine teması sonrası yangın çıktı.Aracında duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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