Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,14 artışla 23 milyar 5 milyon 314 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 3,17 artışla 23 milyar 67 milyon 248 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 26,83'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,52'si ithal kömür ve yüzde 17,72'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 24,53'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,41 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,99'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 14 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,24 artışla 228 milyon 300 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl haziranda 199 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı da yüzde 14,81 artışla 290 milyon 234 bin kilovatsaate yükseldi. 2017 haziranda 252 milyon 789 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



