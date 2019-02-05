Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 678 milyon 415 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta, en yüksek tüketim ise 892 milyon 253 bin kilovatsaatle 8 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,16 azalışla 25 milyar 368 milyon 790 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 2,07 düşüşle 25 milyar 478 milyon 143 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 21,20'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 20,09'u ithal kömür ve yüzde 15,52'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 30'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,59 oldu. Kalan yüzde 4,6'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,64 azalışla 142 milyon 597 bin kilovatsaate geriledi. Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 0,92 azalışla 251 milyon 950 bin kilovatsaate düştü.

Öte yandan geçen yıl aralık sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 551 megavata ulaştı.