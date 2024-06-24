Elektrik Üretim A.Ş. personel alımı yapacak! EÜAŞ personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü toplamda 251 işçi alacağıbnı duyurdu. Yayınlanan ilana göre makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, büro işçisi, teknisyen gibi pek çok meslek grubundan alım olacak. Başvuruların son tarihi ise 1 Temmuz olarak duyuruldu. Peki Elektrik Üretim A.Ş. personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2024 EÜAŞ personel alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar
Elektrik Üretim A.Ş. personel alımı ile ilgili ilan yayınlandı. Birden çok meslek grubunda yapılacak olan alımlarda adayların kamu kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Peki EÜAŞ personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!
Yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi ( Engelli ), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek.
Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.
EÜAŞ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, EÜAŞ işçi alımı için başvurular 26 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.
EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması
2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,
4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,
5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.