Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34,7'si doğal gaz, yüzde 24,9'u ithal kömür, yüzde 14,2'si linyit, yüzde 7,5'i barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.
Ekimde elektrik üretimi ithal kömür santrallerinde yüzde 25,5, jeotermal santrallerinde yüzde 18,4, linyit santrallerinde yüzde 14,5 ve rüzgar santrallerinde yüzde 12,4 arttı. Aynı dönemde, taş kömürü santrallerinde yüzde 24,7 ve doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 22,7 azaldı.
Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate düştü.
ABONE SAYISI ARTTI
Ekimde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 43 milyon 647 bine ulaştı.
Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 6,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,2 arttı.
Ekimde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 18 milyon 804 bin megavatsaate ulaştı.
Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 28,8'i ticarethane ve yüzde 22'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 3,4'ü tarımsal sulama ve yüzde 2,4'ü de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.
KURULU GÜÇTE YÜZDE 4,5 ARTIŞ
Ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 82 bin 960 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.