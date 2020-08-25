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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,9'u hidroelektrik santraller, yüzde 24,1'i ithal kömür, yüzde 16,3'ü linyit, yüzde 16,2'si doğal gaz santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 azalarak 22 milyon 447 bin 280 megavatsaate düştü.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 45 milyon 462 bin 472'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 19,7, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,6 ve ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,2 artış gösterirken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1 düşüş görüldü.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 18 milyon 837 bin 412 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda, faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,6'sı sanayi, yüzde 24,9'u mesken ve yüzde 23,5'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 6,1'inin tarımsal sulama ve yüzde 1,9'unun aydınlatma kaynaklı olduğu belirlendi.

KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,2 artarak 85 bin 615 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 29,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,8'i barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,8'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.