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        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Kimler fatura desteği alamaz, şartları nedir?

        Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Artık herkes yararlanamayacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarına verilen devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Buna göre; bundan böyle yalnızca dar gelirli ailelere fatura desteği verilecek; yüksek gelire sahip haneler bu destekten yararlanamayacak. İşte, fatura desteğinin şartları ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:38
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        Devlet tarafından tüm vatandaşlara verilen elektrik ve doğalgaz fatura desteğinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, yapılacak tespit çalışmaları sonrasında destekten sadece dar gelirli haneler yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, belirledikleri kriterleri açıkladı. Peki, kimler fatura desteğinden yararlanamaz? İşte, detaylar...

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        "ELEKTRİK VE DOĞALGAZIN YÜZDE 60'I DEVLET TARAFINDAN ÖDENİYOR"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamalarda elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir döneme işaret etti. Bayraktar, 'elektrik ve doğalgazda Hazine üzerinden çok ciddi destekleri olduğunu' belirtti ve 1000 liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ının halen devlet tarafından karşıladığını söyledi.

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        FATURALARDA YENİ DÖNEM: GELİRE GÖRE DESTEK VERİLECEK

        Bayraktar, fatura desteğinin tüm vatandaşlara uygulandığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışma kapsamında artık bu desteğin sadece dar gelirli vatandaşlara verilmesini amaçladıklarını söyledi.

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        KİMLER ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?

        Bayraktar, kimlerin elektrik ve doğalgaz desteğinden yararlanamayacağını şu sözlerle ifade etti;

        "Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."

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        "BU İHTİYACI OLANI SÜBVANSE EDECEĞİM ANLAMINA GELİYOR"

        Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, 'Para Gündem' programında yeni fatura düzenlemesi hakkında konuştu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;

        "Bu, zenginden alıp fakire vereceğiz anlamına gelmiyor. Aksine, 'ben ihtiyacı olanı sübvanse edeceğim, ihtiyacı olmayana yok yere indirim yapmayacağım, genel uyguladığım tarifelerle elektrik ya da gaz satmayacağım.' demek isteniyor."

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        Barlas, 'Yeni düzenleme doğru uygulanabilir mi?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi,

        "Bu, ihtiyacı olan kitlenin büyüklüğü ile ilgili. İhtiyacı olan kitle çok büyükse bu kamu üzerinde büyük bir maliyet çıkaracaktır. Ama ihtiyacı olanlar doğru şekilde tespit edilirse o zaman sübvansiyon karşılığını bulur. Sonuçta bu, asgari şartlarda geçim yardımı gibi bir şey. Ancak 15 milyon kişi bundan yararlanmasın, o zaman destek olmaktan çıkar; o zaman da iki tarife ortaya çıkar. Tarife olmasın, destek olsun çünkü bu kez suistimaller başlıyor. Bu kez ödeyebilecekler de o kapsama girebilmek için farklı yöntemler denemeye çalışır.

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        YÜKSEK GELİRE SAHİP VATANDAŞLAR FATURANIN YÜZDE 100'ÜNÜ ÖDEYECEK

        Barlas bu uygulamayla beraber, üst gelir grubunun daha fazla sübvanse edilmeyeceğini belirtti ve şu sözleri kaydetti;

        "Dar gelirli vatandaşlar faturanın yüzde 60'ını değil, yüzde 100'ünü ödeyecek. Böylece kamu buradaki zararını azaltacak. Dar gelirli açısından çok büyük bir şey değişmeyecek; fiyat aynı kalacak, normal zamlar devam edecek ama sübvanse edilmeye de devam edecekler."

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