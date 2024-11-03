KİMLER FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?

"Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye'de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3'ü 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiiler, cem evleri istisnalarına devam edecek" diye konuştu.