Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Artık herkes yararlanamayacak
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Buna göre; faturalarda verilen devlet desteği artık tüketim bazlı olacak. Yüksek gelir aralığına sahip vatandaşlar fatura maliyetinin tamamını öderken, yalnızca dar gelirli hanelere fatura desteği verilmeye devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamalarla tüm merak edilenleri yanıtladı. Peki, elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem nasıl olacak? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceği açıklanmıştı. Buna göre; yüksek tüketim grubu artık devlet desteğinden yararlanamayacak, onun yerine tam maliyeti ödeyecek. Konu hakkında Habertürk TV'ye yeni açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, titiz bir çalışma yürüttüklerini ve bu sayede desteklenen grubun daha rahatlayacağını ifade etti. Peki, elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem nasıl olacak? İşte, detaylar...
"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARININ YÜZDE 60'INI BİZ KARŞILIYORUZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu. İşte, Bayraktar'ın açıklamalarından konu başlıkları şöyle;
"Biz vatandaşlarımızı ciddi anlamda destekliyoruz. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz. Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz. Elbette bu imkân meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz."
YÜKSEK TÜKETİM GRUBU TAM MALİYETİ ÖDEYECEK
"Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz."
"DESTEK GRUPLARI RAHATLAYACAK"
"2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim. "
"TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM"
"Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda 1 sayaçtan belki 3 aile, baba ve 2 oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz."
"BU İHTİYACI OLANI SÜBVANSE EDECEĞİM ANLAMINA GELİYOR"
Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, 'Para Gündem' programında yeni fatura düzenlemesi hakkında konuştu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Bu, zenginden alıp fakire vereceğiz anlamına gelmiyor. Aksine, 'ben ihtiyacı olanı sübvanse edeceğim, ihtiyacı olmayana yok yere indirim yapmayacağım, genel uyguladığım tarifelerle elektrik ya da gaz satmayacağım.' demek isteniyor."
Barlas, 'Yeni düzenleme doğru uygulanabilir mi?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi,
"Bu, ihtiyacı olan kitlenin büyüklüğü ile ilgili. İhtiyacı olan kitle çok büyükse bu kamu üzerinde büyük bir maliyet çıkaracaktır. Ama ihtiyacı olanlar doğru şekilde tespit edilirse o zaman sübvansiyon karşılığını bulur. Sonuçta bu, asgari şartlarda geçim yardımı gibi bir şey. Ancak 15 milyon kişi bundan yararlanmasın, o zaman destek olmaktan çıkar; o zaman da iki tarife ortaya çıkar. Tarife olmasın, destek olsun çünkü bu kez suistimaller başlıyor. Bu kez ödeyebilecekler de o kapsama girebilmek için farklı yöntemler denemeye çalışır.
YÜKSEK GELİRE SAHİP VATANDAŞLAR FATURANIN YÜZDE 100'ÜNÜ ÖDEYECEK
Barlas bu uygulamayla beraber, üst gelir grubunun daha fazla sübvanse edilmeyeceğini belirtti ve şu sözleri kaydetti;
"Dar gelirli vatandaşlar faturanın yüzde 60'ını değil, yüzde 100'ünü ödeyecek. Böylece kamu buradaki zararını azaltacak. Dar gelirli açısından çok büyük bir şey değişmeyecek; fiyat aynı kalacak, normal zamlar devam edecek ama sübvanse edilmeye de devam edecekler."