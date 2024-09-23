Barlas, 'Yeni düzenleme doğru uygulanabilir mi?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi,

"Bu, ihtiyacı olan kitlenin büyüklüğü ile ilgili. İhtiyacı olan kitle çok büyükse bu kamu üzerinde büyük bir maliyet çıkaracaktır. Ama ihtiyacı olanlar doğru şekilde tespit edilirse o zaman sübvansiyon karşılığını bulur. Sonuçta bu, asgari şartlarda geçim yardımı gibi bir şey. Ancak 15 milyon kişi bundan yararlanmasın, o zaman destek olmaktan çıkar; o zaman da iki tarife ortaya çıkar. Tarife olmasın, destek olsun çünkü bu kez suistimaller başlıyor. Bu kez ödeyebilecekler de o kapsama girebilmek için farklı yöntemler denemeye çalışır.