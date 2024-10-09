Faturalarda devlet desteği kalkıyor: Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem nasıl olacak?
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Bu zamana kadar tüm vatandaşların yararlandığı devlet desteğinden artık sadece dar gelirli haneler yararlanabilecek. 'Üst tüketim grupları' ise faturanın tamamını ödeyecek. İşte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarıyla fatura desteğinde yeni düzenleme...
Devlet tarafından elektrik ve doğalgaz faturalarına verilen destekte yeni bir dönem başlıyor. Buna göre; 'üst tüketim grubu' olarak belirlenen haneler faturaların tamamını ödeyecekken sadece dar gelirli aileler fatura desteğinden yararlanacak. İşte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarıyla fatura desteğinde yeni düzenleme...
"YIL SONUNA KADAR ZAM YOK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gazetecilerle bir araya gelerek enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz. Bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz."
"SİZ BEDELİNİ ÖDEYİN Kİ DOĞRU GRUPLARI DESTEKLEYELİM"
2025 yılı için özellikle evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, belki elektrikli araç kullandığı için vesaire gibi şeylerdir. Bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız ve o tüketim grubunda Türkiye ortalamasının 2 katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki: 'Siz, bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım'. Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız."
"DOĞALGAZDA DAHA HASSAS BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"
Elektrikte Türkiye'nin ortalama tüketiminin 200 kilovatsaat civarı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, doğalgaza ilişkin, "Doğalgazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var çünkü doğal gazda Erzurum'daki bin metreküple Antalya'daki bin metreküp aynı değil. Erzurum'da normal vatandaş bin metreküp kullanır. İşte 100 metrekare, 120 metrekare evi olan bir insan ama Antalya'da belki evi 500 metrekare de olsa yılda 500 metreküp tüketir. Dolayısıyla il bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
KİMLER ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?
Bayraktar, kimlerin elektrik ve doğalgaz desteğinden yararlanamayacağını şu sözlerle ifade etti;
"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."
"BU İHTİYACI OLANI SÜBVANSE EDECEĞİM ANLAMINA GELİYOR"
Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, 'Para Gündem' programında yeni fatura düzenlemesi hakkında konuştu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Bu, zenginden alıp fakire vereceğiz anlamına gelmiyor. Aksine, 'ben ihtiyacı olanı sübvanse edeceğim, ihtiyacı olmayana yok yere indirim yapmayacağım, genel uyguladığım tarifelerle elektrik ya da gaz satmayacağım.' demek isteniyor."
Barlas, 'Yeni düzenleme doğru uygulanabilir mi?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi,
"Bu, ihtiyacı olan kitlenin büyüklüğü ile ilgili. İhtiyacı olan kitle çok büyükse bu kamu üzerinde büyük bir maliyet çıkaracaktır. Ama ihtiyacı olanlar doğru şekilde tespit edilirse o zaman sübvansiyon karşılığını bulur. Sonuçta bu, asgari şartlarda geçim yardımı gibi bir şey. Ancak 15 milyon kişi bundan yararlanmasın, o zaman destek olmaktan çıkar; o zaman da iki tarife ortaya çıkar. Tarife olmasın, destek olsun çünkü bu kez suistimaller başlıyor. Bu kez ödeyebilecekler de o kapsama girebilmek için farklı yöntemler denemeye çalışır.
YÜKSEK GELİRE SAHİP VATANDAŞLAR FATURANIN YÜZDE 100'ÜNÜ ÖDEYECEK
Barlas bu uygulamayla beraber, üst gelir grubunun daha fazla sübvanse edilmeyeceğini belirtti ve şu sözleri kaydetti;
"Dar gelirli vatandaşlar faturanın yüzde 60'ını değil, yüzde 100'ünü ödeyecek. Böylece kamu buradaki zararını azaltacak. Dar gelirli açısından çok büyük bir şey değişmeyecek; fiyat aynı kalacak, normal zamlar devam edecek ama sübvanse edilmeye de devam edecekler."