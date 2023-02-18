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Elektrik ve doğalgazda depremzedelerden OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerdeki elektrik ve doğalgaz tüketicilerinden, tüm dağıtım bölgelerinde OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak

Elektrik ve doğalgazda depremzedelerden OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen tüketicilerden, tüm elektrik dağıtım bölgelerinde yapacakları perakende satış sözleşmesi başvurularında, OHAL süresince güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli alınmayacak.

Ayrıca, söz konusu illerde depremden etkilendiğini belgelendiren konut tüketicileri ile sistem kullanım bedeli uygulamasına esas birinci kademe tüketicilerden de tüm dağıtım bölgelerinde yapacakları doğal gaz abonelik başvurularında OHAL süresince doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından güvence bedeli alınmayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL SÜRESİNCE YENİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU ALINMAYACAK

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen iller için 6 Şubat'tan itibaren başlamak üzere lisanssız elektrik üretim uygulamalarına ilişkin de bazı kararlar alındı.

Buna göre, ülke genelinde ilgili şebeke işletmelerince verilmiş, 6 Şubat itibarıyla geçerli olan bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ile bağlantı anlaşmalarının mevcut sürelerine OHAL sebebiyle OHAL süresi kadar ilave süre verilecek.

Bu kapsamda, söz konusu illerde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından ve söz konusu illerin dahil olduğu bölgesel kapasiteler için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından OHAL süresince yeni lisanssız elektrik üretimi başvurusu alınmayacak. Halihazırda alınmış olan başvurulara ilişkin komisyon toplantıları ise OHAL süresi sonuna kadar ertelenecek.

Ayrıca, söz konusu illerde yer alan lisanssız elektrik üretim tesisleri, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmünden OHAL süresince muaf tutulacak.

LPG PİYASASI LİSANS SAHİPLERİNİN BAZI SÜRELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENDİ

EPDK'nin bir başka Kurul kararına göre de, 6 Şubat'tan başlamak üzere OHAL süresince, söz konusu illerde kurulu ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bulundurduğu teminat tutarının, Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince bulundurması gereken teminat tutarını karşılamaması halinde Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmayacak.

Bu illerde serbest tüketicisi bulunan üretim veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin, söz konusu illerdeki tüketim miktarlarına (çekişleri) tekabül eden dengesizlik miktarları ise ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilecek.

Yine bu illerde LPG piyasasında faaliyet gösteren tüm lisans sahiplerinin 5307 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülükleri 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.

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