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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak?

AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın duyurduğu bilgilere göre İstanbul’un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazıları uzun süreli olacak bazıları kısa süreli olacak. İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

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  • Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, kaç saat sürecek?

    18 Ekim Salı günü İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. Bazı ilçelerde 5 -6 saatlik kesintilerin yaşanması bekleniyor.
  • Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, kaç saat sürecek?

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Avrupa Yakasında yaşanacak planlı bakım ve onarım, arıza kesintilerinden BEDAŞ sorumludur.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, kaç saat sürecek?

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Anadolu Yakasında oluşan planlı bakım, onarım ve arıza kesintilerinden AYEDAŞ sorumludur.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, kaç saat sürecek?

    İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSŞ YAŞANACAK BAZI İLÇELER 

    BÜYÜKÇEKMECE

    İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 elektrik kesintisi ne zaman yaşanacak, kaç saat sürecek?

    ARNAVUTKÖY

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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