Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Kasım Perşembe İstanbul elektrik kesintileri sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Kasım İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da yaşanabilecek elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 21 Kasım Perşembe günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olabileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 01:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektrik kesinti bildirimleri dikkatle takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın arıza sorgulama ekranıyla ilgili araştırmalar, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamanın ardından hız kazandı. İstanbul’un farklı bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 21 Kasım Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        REKLAM

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Bursa'da yangın
        Bursa'da yangın
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz