İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek arıza, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintiler belli oldu. Elektrik kesintisi yaşayan kent sakinleri için, "7 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte 7 Ağustos 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...