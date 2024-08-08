Elektrikler ne zaman gelecek? 7 Ağustos 2024 elektrik kesintisi programı
İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Ağustos Perşembe il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte 7 Ağustos 2024 İstanbul elektrik kesintisi programı...
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek arıza, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintiler belli oldu. Elektrik kesintisi yaşayan kent sakinleri için, "7 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte 7 Ağustos 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 8 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ