Elektrikli araç satışları dünya genelinde yüzde 30 arttı

Elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Eylül ayında yıllık yüzde 30.5 oranında arttı.

Pazar araştırma firması Rho Motion verilerine göre, tam elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçları kapsayan elektrikli araç satışları Eylül ayında dünya çapında 1.69 milyona ulaştı.

Rho Motion'dan yapılan açıklamaya göre, bu sonuçlarda Çin'in ağustos ayında kaydedilen rekor rakamları aşması ve Avrupa'nın yeniden büyümeye başlaması etkili oldu.

Veri yöneticisi Charles Lester, Reuters'e verdiği demeçte, ABD pazarındaki kazanımların 5 Kasım seçimleri beklentisiyle yavaş ve istikrarlı olduğunu ve bunun da ülkede gelecekteki eğilimleri tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi.