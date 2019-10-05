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Elektrikli bisikletten düştüğünü gizleyen 13 yaşındaki çocuk iç kanama geçirerek yaşamını yitirdi

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Paşa İrili

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Çok sevdiği elektrikli bisikletiyle gezintiye çıkan Paşa İrili (13) dengesini kaybederek asfalt zeminde sürüklendi. Yerden kalkarak bir süre daha gezdikten sonra kendini kötü hissederek eve giden ve düşerek rahatsızlandığını ailesinden gizleyen talihsiz çocuk bir kaç saat sonra fenalaşarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İç kanama geçirdiği anlaşılan küçük çocuk sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 yaşında hayata veda eden Paşa İrili bugün öğle namazını müteakip Yeni Dere Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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