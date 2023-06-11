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Elektrikli otoda Türk-Tayvan işbirliği

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), Taiwan Transportation Vehicle MFRS Association (TTVMA) ile bir işbirliği protokolü imzaladığını bildirdi. İşbirliği hakkında konuşan TEHAD Başkanı Berkan Bayram, "Bu işbirliği ile, Türk ve Tayvan girişimcisi ve firmaları, teknolojik bilgi birikimlerinin transferi yöntemi ile Ar-Ge çalışmalarına daha çok önem verecek, yeni iş fırsatları sağlayarak ülke elektrikli otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlayacaklar" dedi

Elektrikli otoda Türk-Tayvan işbirliği
HABERTURK.COM

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ile Tayvan merkezli otomotiv derneği Taiwan Transportation Vehicle MFRS Association (TTVMA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Automechanika İstanbul fuarı açılışı sonrası yapılan imza törenine Tayvan Elçiliği Konsolos Volkan Huang, TTVMA Genel Sekreteri Min-Teh Chen ve TEHAD Başkan Yardımcısı Esen Çoban katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, protokol ile her iki taraf da uzun süreli kapsamlı iyi ilişki sürdürdüğünü ve bunu ekonomik bilgi alışverişi ve işbirliğinde ikili çabalarla geliştirmek istediğini ortaya koymuş oldu.

TEHAD ve TTVMA arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin amacının, iki ülkenin elektrikli ulaşım sektörü arasında diyalog, bilgi alışverişi, işbirliği fırsatları ile iletişimin geliştirilmesi olduğu belirtildi.

İşbirliği hakkında konuşan TEHAD Başkanı Berkan Bayram, "Bu işbirliği ile, Türk ve Tayvan girişimcisi ve firmaları, teknolojik bilgi birikimlerinin transferi yöntemi ile Ar-Ge çalışmalarına daha çok önem verecek, yeni iş fırsatları sağlayarak ülke elektrikli otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlayacaklar. Batarya, yarı iletken ve komponent alanında yatırımcı ve girişimcilere sahip olan Tayvan, dünya otomotiv sektöründe önemli bir ülke olma avantajını elinde bulunduruyor" dedi.

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