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Haberler Otomobil Elektrikli Transit için tarih verildi
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'Elektrikli Transit'in lansmanı önümüzdeki haftalarda'

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, 2030'a kadar bütün binek araçlarının tamamen elektrikliye geçiş planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2024 yılında tüm ürün gamımızın modellerimizin elektrikli, hibrit versiyonu portföyümüzde olacak" dedi. "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda açıklamalarda bulunan Nalcıoğlu, "Önümüzdeki haftalarda Kocaeli'de imal edilen elektrikli Transit'in lansmanını yapıyor olacağız. Ağır vasıtalarda ise 2024 yılında Avrupa genelinde sattığımız bütün ağır vasıtaların sıfır emisyonlu olması için çalışmalarımıza başladık" bilgilerini verdi

Elektrikli Transit için tarih verildi
AA

Ankara Ticaret Odası tarafından organize edilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın ikinci gününde "İklim Değişikliği Odağında İnovatif Ürünler: Koç Topluluğu Örnekleri" isimli panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan, Koç Holding olarak 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda, bu hedefe nasıl ulaşacaklarına yönelik planlarını kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Panelde konuşan Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu ise, otomotiv sektöründeki yeşil dönüşüm sürecine liderlik ettiklerini belirterek, şirket olarak karbon ayak izlerini azaltmak için hedefler koyduklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak fosil yakıtlı araç kullanıldığı için bu araçların dönüşüm planlarının ürün planlarında yer aldığına işaret eden Nalcıoğlu, "2030'a kadar bütün binek araçlarımızın tamamen elektrikliye geçiş planı üzerinde Ford Avrupa'yla beraber uyumlu şeklide çalışıyoruz. 2024 yılında tüm ürün gamımızın modellerimizin elektrikli, hibrit versiyonu portföyümüzde olacak. Hafif ticari araçlarda Avrupa'da Ford'un merkezi konumundayız. Hafif ticari araçlarda 2035'e kadar elektrikli emisyonsuz araçlara geçme hedefi varken, 2024'ten itibaren bütün portföyde elektrikli versiyonları kullanıcıların kullanımına sunuluyor olacak" dedi.

AĞIR VASITALAR SIFIR EMİSYONLU OLACAK

Elektrikli Transit'in yakın bir gelecekte tanıtılacağını da kaydeden Nalcıoğlu, "Önümüzdeki haftalarda Koca'eli'de imal edilen elektrikli Transit'in lansmanını yapıyor olacağız. Ağır vasıtalarda ise 2024 yılında Avrupa genelinde sattığımız bütün ağır vasıtaların sıfır emisyonlu olması için çalışmalarımıza başladık. Elektrikli kamyon testlerimiz şu anda devam ediyor. Ağır vasıtadaki enerji ihtiyacı farklı olduğu için elektrik yanında özellikle hidrojen kullanımını söz konusu. Yakıt hücreli ve hidrojen yanmalı motorla ürünlerimizi çeşitlendiriyor olacağız. Önümüzde dönemde Ford'un Avrupa'da imal edeceği 9 elektrikli aracın 6'sını Ford Otosan fabrikalarında imal ediyor olacağız" bilgilerini paylaştı.

Nalcıoğlu, satın aldıkları ürünlerin oluşturduğu karbon ayak izi nedeniyle imalatçılarla da iş birliği yaptıklarını ifade ederek, lojistik faaliyetlerindeki karbon ayak izlerini de düşürmek için yeşil elektrik kullanımına başladıklarını aktardı. Nalcıoğlu, yeni aldıkları Romanya'daki Ford fabrikasında da bu alanlarda dönüşüm yapacaklarını bildirdi.

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