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Elektrikli ve hibrit araçlara özel kredi

Yapı Kredi elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel Doğa Dostu Taşıt Kredisi sunmaya başladı

Elektrikli ve hibrit araçlara özel kredi

Yapı Kredi, elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel cazip faiz oranları sunuyor, tahsis ücretinde de yüzde 50 indirim uyguluyor.

Sürdürülebilir bir dünya için müşterilerine her alanda destek olduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şu değerlendirmede bulundu: “Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına finans sektörünün dönüştürücü gücünün farkındayız. Bu doğrultuda kaynakların doğru kullanımı için Yapı Kredi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Doğa Dostu Taşıt Kredisi ürünümüzle müşterilerimizi, doğamızın korunması için doğa dostu taşıtları kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Sunduğumuz cazip faiz oranıyla müşterilerimize, sürdürülebilirlik yolculuklarında eşlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürüdürülebilirlik alanında daha iyi bir dünya için farklı finansman ürünleri sunmaya devam edeceğiz.’’

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