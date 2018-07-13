Elektrikte 1.3 milyar liralık borç alarmı

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın yanı sıra TETAŞ’tan da önemli miktarda elektrik alıyor. Bazı dağıtım şirketleri, döviz kurunun yükselmesi, işletme maliyetlerinin artması nedeniyle son dönemde TETAŞ’a borçlarını ödeyemiyor. Dağıtım şirketlerinin bir süreden bu yana biriken borçlarının ilk kez 1.3 milyar TL’ye çıktığı belirtildi.

Enerji bürokrasisi, sektörde daha derin yeni bir soruna yol açmamak için tahsilatı hızlandırmaya çalışıyor. TETAŞ’ın, bu amaçla dağıtım şirketlerini, “Borcunuzu ödeyin” diyerek defalarca uyardığı kaydedildi. TETAŞ’ın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu ve ilgili diğer otoriteleri de bilgilendirdiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, yeni dönemde el atacağı en önemli konu başlıklarından birinin de borç sorunu olacağı belirtiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2013 yılında Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (OEDAŞ) yönetimine, “TETAŞ’a olan 180 milyon borcunu ödememesi” ve “finansal darboğaza düşmesi” ve “yükümlülüklerini yerine getirmemesi” nedeniyle el koymuştu. Daha sonra da OEDAŞ’ın yönetimine, kamunun tayin ettiği yöneticiler atanmıştı. Osmangazi, geçen yıl Zorlu Grubu’na satıldı.



