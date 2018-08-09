Döviz kuru ve petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu durum, doğalgazda ve elektrikte maliyet baskısını artıyor. Enerji yönetimi, olası zamlardan dar gelirliyi korumak üzere bazı modeller üzerinde çalışıyor. Kulislerde, konutlarda elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilebileceği konuşuluyor. Buna göre aylık 150 kilovatsaata kadar elektrik tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilenecek. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir fiyattan elektrik tüketecek. Bu yolla hem tasarruf sağlanacak, hem dar gelirli korunacak.



Döviz kurundaki artış, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararı, ticaret savaşları, enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Doğalgaz ve petrolde net ithalatçı olan Türkiye, enerjide ciddi bir maliyet baskısı yaşıyor. Bu maliyetin bir bölümü, 1 Ağustos’ta tüketiciye yansıtıldı.



Enerji yönetimi, olası zamlardan dar gelirliyi korumak üzere bazı modeller üzerinde kafa yoruyor. Özellikle elektrikte düşünülen model, sektörle de görüşmeler sırasında paylaşıldı.

Bu model, enerji kulislerine de yansıdı. Kulislerde, konutlarda elektrikte kademeli fiyatlandırma yapılabileceği konuşuluyor. Buna göre aylık 150 kilovatsaata kadar elektrik tüketimi olan sabit ya da dar gelirli kesim, olası zamlardan daha az etkilenecek. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir fiyattan elektrik tüketecek. Bu sistemin benzeri, önceki yıllarda da bir süre uygulanmıştı.



UZMANLAR NE DİYOR?



Uzmanlar, 100 metrekare bir konutta yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketiminin 150 kilovatsaat olduğunu belirtti. Uzmanlar; dubleks, villa, malikane gibi lüks konutlarda tüketimin katlanarak arttığını söyledi.





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