Elektronik eşya yüklü tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - EDİRNE

Bulgaristan'dan gelen M.E'nin kullandığı Romanya plakalı tır, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin şüphesi üzerine x-ray taramasına sevk edildi.Yük beyanında elektronik ev eşyaları taşıdığı belirtilen tırın dorsesinin bazı bölmelerinde yoğunluk tespit edildi.Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 4 gizli bölmede 165 kilogram ağırlığında 800 bin uyuşturucu hap bulundu.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sürücü M.E. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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