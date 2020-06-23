Elektronik ödeme şirketi Wirecard, hayatta kalma mücadelesi veriyor

AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Wirecard AG'nin hisseleri, şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 işlem gününde yaklaşık yüzde 87 değer kaybetti.

Almanya'nın DAX 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri, 17 Haziran'da 104,5 avrodan kapanırken, skandalın ortaya çıktığı gün olan 18 Haziran'da yüzde 62 değer kaybetti. Bu da DAX'ın 32 yıllık tarihinde ikinci en büyük günlük hisse değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

19 Haziran Cuma günü yüzde 35 değer kaybeden şirketin hisseleri, artan satışlarla dün de yüzde 44'ten fazla düşerek 13,66 avroya geriledi.

Hisselerdeki değer kaybıyla DAX 30'da 2018'de işlem görmeye başlayan şirketin piyasa değeri de 24 milyar avrodan 1,8 milyar avroya düştü.

Deutsche Börse, 2018'de Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank'ı DAX endeksinden çıkararak Wirecard'ı endekse dahil etmişti.

- Denetim sonucu ortaya çıkan skandal

Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olan Wirecard, birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülüyordu.

Wirecard'ın internet sitesine göre, 1999'da kurulan şirketin hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyor.

Skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıktı.

- Yaklaşık 6 bin çalışan için işten çıkarılma riski

Wirecard AG, dün yaptığı açıklamada, kaybolan 1,9 milyar avroluk nakdin büyük bir ihtimalle var olmadığını belirterek, son finansal sonuçlarını geri çekti.

Şirketin 1.500'ü Münih'teki merkezinde olmak üzere dünya genelindeki yaklaşık 6 bin çalışanı, işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Wirecard AG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun, 19 Haziran'da istifa etti. Braun'un yerine 2007-2012 döneminde ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlarla Mücadele Birimi'nin üst yöneticisi olarak görev yapan James Freis'in geçici CEO olarak atandığı belirtildi.

- Bankalardan "daha fazla netlik" talebi

Skandal nedeniyle şirketin 19 Haziran'da denetimden geçmiş yıllık raporu yayımlanmamıştı.

Şirketin bankalardan aldığı 1,8 milyar avroluk kredinin sona erdirilmesine ilişkin sorun yaşanırken, aralarında Alman Commerzbank AG'nin de bulunduğu 15 bankanın, söz konusu finansmanın devam ettirilmesi karşılığında şirketten daha fazla netlik talep ettiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Wirecard'a verdiği kredi notlarını geri çektiğini duyurdu. Moody's'in notu geri çekme kararında "çok az güvenilir bilgi olduğu" notu düşüldü.

- Wirecard skandalı tartışma konusu oldu

Bu arada, Wirecard skandalı, dün yapılan Frankfurt Finans Zirvesi'nde de tartışma konusu oldu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin) Başkanı Felix Hufeld, zirvede, söz konusu skandalın Almanya gibi kalite ve güvenilirliğin ön planda olduğu bir ülkede yaşanmasının kendisinde şok etkisi yarattığını belirterek, "Bu tam bir felaket." ifadesini kullandı.

Skandala ilişkin kendi kurumunu da eleştiren Hufeld, "Benim kurumum da dahil olmak üzere birçok özel ve kamu kurumu, bunun olmasını engelleyecek kadar etkili değildi." dedi.

Frankfurt Finans Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da Wirecard skandalı yüzünden yasal bir değişikliğe gerek olmadığını belirterek, düzenleyici kurumların çok çalıştığını ve işlerini yaptığını söyledi.

- Dolandırıcılık iddialarının hedefi olmuştu

Ödemeleri güvenli olarak gerçekleştirerek transferden para kazanan Wirecard'ın akıllı telefon ödemelerinde kendi lisansları ve uygulamaları bulunuyor. Şirket, çevrim içi ve temassız ödeme hizmeti yanında dolandırıcılığı önlemek için de yazılım sağlıyor.

1999'da kurulan ve 2000'de halka açılan şirketin hisseleri, zamanla nakitsiz ödemenin artması sonucu yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin piyasa değeri, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın piyasa değerini 2018'de geçmişti.

Birçok hava yolu şirketinin yanı sıra süpermarket zinciri Aldi'nin ödemelerini de Wirecard gerçekleştiriyor.

Şirket, Japonya ve Endonezya gibi nüfusun yoğun olduğu Asya ülkelerinde de hızlı bir büyüme gösterdi.

Wirecard, son yıllarda defalarca dolandırıcılık iddialarının hedefi olurken, bu iddialar şimdiye kadar kanıtlanamadı.

- İstifa eden CEO göz altında

Bu arada, Wirecard AG'nin istifa eden eski CEO'su Markus Braun ve diğer yönetim kurulu üyesi hakkında piyasa manipülasyonu şüphesiyle Münih Savcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ederken, savcılık, Braun'un muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altında olduğunu açıkladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Wirecard'ın, muhasebe sorununu çözüme kavuşturması gerektiğini belirterek, "Gerektiğinde katı tedbirler almalıyız." ifadesini kullandı.