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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, önümüzdeki hafta meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önünün açılacağı müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sayan, Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.

Yıl başından bu yana dünyada süren salgının, telekom sektöründe önümüzdeki 2-3 senede beklenen her şeyin hızlı şekilde yaşanmasına neden olduğuna işaret eden Sayan, önümüzdeki süreçte ihtiyaçların katlanarak artacağını vurguladı.

‘TÜM OPERATÖRLER DESTEK VERDİ’

Vatandaşların söz konusu süreçte eğitim, çalışma, eğlence ve sosyal hayatı yoğun olarak internet üzerinden yaşadıklarını anımsatan Sayan, bunun da kullanılan veri miktarını önemli ölçüde artırdığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Sadece son üç aylık dönemin verileri karşılaştırıldığında, sabit genişbant kullanımı geçen döneme göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, mobil veri kullanımı da biraz daha az şekilde artmış oldu. Aldığımız tedbirler ve anlık izlemelerimizle bu süreçte herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamaları ile sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz haberleşme kampanyalarına tüm operatörlerimiz destek verdi."

Operatörler tarafından yapılan destek kampanyaları hakkında bilgi veren Sayan, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına da destek verdiklerini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve üç GSM işletmecisinin desteğiyle hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulamasının bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.

‘ÜCRETSİZ KOTALARIN KALDIRILMASI PLANLAR ARASINDA’

Ömer Fatih Sayan, "Pandemi, 1 Mart’tan bu yana ses ve internet trafiğini ciddi anlamda artırmasına rağmen çok şükür hiçbir operatörümüzde kapasite açısından bir sıkıntı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde bir çok hizmetin ücretsiz hale geldiğini dile getiren Sayan, hayatın normalleşmeye başlaması ile elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanım süreçlerinin de Covid-19 öncesi döneme de yavaş yavaş döndüğünü söyledi. Sayan, bu kapsamda işletmeciler tarafından yapılan raporlamaların periyotlarının belirlenerek, bunlara yavaş yavaş başlanmasının ve ücretsiz internet kotalarının kaldırılmasının planlar arasında olduğunu bildirdi.

HAVALİMANINDA 5G DENEMESİ

Salgın sürecinde dünyada da çok sayıda tedbir alındığını anımsatan Sayan, Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, tüm vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği ve bizim de kanun değişikliği gerektiği için çok hızlı adım atamadığımız, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, inşallah önümüzdeki hafta Meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önü açılacağı müjdesini vermek istiyorum."

Yerli ve milli ürün üretilmesinin önemine dikkati çeken Sayan, "En kısa zamanda 5G, İstanbul Havalimanı'nda deneme amaçlı hizmete girecek, bunu da 3 operatörümüz ortak altyapı geliştirerek yapacak, bunun müjdesini de vermek istiyorum" diye konuştu.