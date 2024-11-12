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        YSK Başkanı Yener: Elektronik oylamaya hazırız

        YSK Başkanı Ahmet Yener, "Amerikan seçimlerini inceledik. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. TBMM'de karar" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:19
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        Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ABD Başkanlık seçimleri ve elektronik oylama sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

        TV100'den Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Yener, "Amerikan seçimlerini inceledik. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. TBMM'de karar" ifadelerini kullandı.

        "AMERİKAN SEÇİMLERİNİ İNCELEDİK"

        Burhan, YSK Başkanı Yener ile yaptığı görüşmeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

        "Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Alt yapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."

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