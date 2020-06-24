Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi tanıtıldı - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu - ANKARA

AA

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ülkenin e-ticaret verilerinin de açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.E-ticaretin öneminin Kovid-19 sonrası dönemde daha da arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, dolayısıyla, sektörün izlenebilmesi ve verilerin değerlendirilmesinin çok önemli hale geldiğini söyledi.Hisarcıklıoğlu, sektörü geliştirecek politikaların ve verilecek teşviklerin tasarımında, e-ticaret verilerinin izlenmesine ihtiyaç bulunduğunu aktarırken, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda da sektörün verilerinin tek elde toplanmasının önemini aktardıklarını anımsattı.TOBB olarak ülkede e-ticaretin gelişmesi ve hacmin artması yürüttükleri çalışmaları da anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"2016 yılında kurduğumuz TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret firmalarının kamuyla ilişkilerini geliştirdiği bir kamu-özel sektör istişare platformu oldu. Sektörün önündeki engelleri belirleyip öneriler geliştiriyor ve hayata geçirilmesini sağlıyor, sektörün gelişimi için ortak stratejiler üretiyoruz. Meclisimizin bünyesinde kurduğumuz E-ihracat Komitesiyle KOBİ'lerin elektronik ticaret aracılığıyla dünyaya açılabilmesi için teşvikler tasarlıyor, gümrük süreçlerinin kolaylaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Birliğimiz girişimleri ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle, e-ticaret üzerinden yurtdışına satılan malların iade süreçlerindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. Ayrıca kadınların ekonomide aktif yer alabilmesi için kadın girişimcilere ürettiklerini e-ticaret yoluyla satarken vergi muafiyeti getirecek düzenleme de hayata geçti. Hükümetimize teşekkür ediyorum."Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde düzenledikleri eğitimlerle girişimcilere dijitalleşmenin, e-ticaretin ve e-ihracatın faydalarını anlattıklarını bildirerek, "İşlerini nasıl elektronik ticarete taşıyacaklarını öğretiyor, Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracat köprüsü kuruyoruz." dedi.- "Tüketiciler güven damgasına baksın"Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun da bu dönemde kritik görev göreceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu aracılığıyla da hem sektöre yönelik en doğru bilgileri görebileceğiz, hem de kayıtlı e-ticaret sitelerini sorgulayıp istatistiki bilgilere erişebileceğiz. Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladık. Güven damgası için başvuran sitelerde kontrol ettiğimiz iki kriterden bir tanesi ETBİS'e üye olup olmadığı. Eğer üyeyse o zaman güven damgasını alabilir hale geliyorlar." diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la güven damgası alan 18 e-ticaret sitesini duyurduklarını anımsatırken, şunları kaydetti:"Bu kampanyayla tüketicilere diyoruz ki: 'Elektronik mecralarda alışveriş yaparken karşılaştığınız güven eksikliğini giderecek en önemli nokta, eğer bir sitede güven damgası varsa, rahatlıkla alışveriş edebilirsiniz, kredi kartınızı kullanabilirsiniz.' Bütün ticaret sitelerini güven damgası almaya davet ediyorum. Bu vesileyle ETBİS'e kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler."