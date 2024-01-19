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18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Seda ve Kardeniz düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.