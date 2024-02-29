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        Haberler Magazin ELEME DÜELLOSU! Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?

        Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Surivor All Star'da eleme gecesi için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 29 Şubat 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:01
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        1

        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenen isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Aleyna

        Begüm

        Pınar

        Gizem

        4

        29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        5

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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