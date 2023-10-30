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        Haberler Televizyon ELEME GECESİ BÜYÜK SÜRPRİZ! MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 29 Ekim 2023 Pazar MasterChef kim veda etti?

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 29 Ekim MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca eleme potasına giden yedi yarışmacı eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan, eleme akşamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel bir pasta yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı dün akşam hayallerine ve yarışmaya veda etti. İşte 29 Ekim 2023 Pazar MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı...

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        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:48
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        MasterChef'te finale doğru yaklaşılırken rekabet dozu artarken, tansiyon yükseliyor. Birbirinden zorlu tarifleri ve farklı sunumları ile MasterChef yarışmacıları eleme gecesinde kıran kırana bir mücadele için tezgah başına geçti. Peki, "29 Ekim MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler ve yarışmaya veda eden isim...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Metin

        Barbaros

        Batuhan

        3

        Tanya

        Cemre

        Esra

        Tahsin

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

        MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Mavi takımın yarışmacıları Cemre, Alican, Batuhan, Metin, Esra, Barbaros, Tanya ve Kıvanç oldu.

        5

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

        MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Kırmızı takımın yarışmacıları Dilara, Hasan, Tahsin, Tolga, Barış, Ayaz, Sergen ve Eren oldu.

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        29 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinin konsepti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel bir pasta oldu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Metin yarışmaya veda etti.

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        22 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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