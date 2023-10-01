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        Haberler Televizyon ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim

        MasterChef elenen yarışmacı bu akşam haftanın finalinde belli oluyor. Tüm hafta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından Tanya, Barış, Kıvanç, Esra, Batuhan, Eren ve Uğur eleme adayı oldu. Jürilerin oylamasının ardından "MasterChef kim elendi?" Sorusu cevap bulacak. İşte, 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:52
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        MasterChef Türkiye All Star, haftanın finali heyecanı ile ekranlara geliyor. Yarışmacılar bir hafta boyunca gerek bireysel oyunlarda gerekse takım oyunlarında en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Oynanan oyunların ardından yedi isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim hakkında merak edilenler...

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmaların ardından elenen isim jüri üyeleri tarafından açıklandığında haberimize eklenecek.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Uğur oldu.

        Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.

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        29 EYLÜL 2023 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

        MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.

        Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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