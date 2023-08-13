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        Haberler Televizyon ELEME GECESİ: MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te eleme heyecanı! 13 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Elenen ismin belli olacağı heyecan dolu yeni bölümde koruk ana malzeme olacak. Koruk ile en güzel yemeklerini jüriye sunacak yarışmacılar arasından kimin eleneceği ise merak konusu oldu. İzleyicilerin gözleri "MasterChef'te kim elendi?" sorusuna çevrildi. İşte 13 Ağustos 2023 Pazar MasterChef'te elenen isim ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 19:18
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        MasterChef'te eleme heyecanı... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklanacak. Haftanın son oyununda Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray arasında geçecek kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef'te eleme gecesi...

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Mert oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASI NETLEŞTİ

        MasterChef'te bu haftanın eleme adayları: Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray oldu.

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        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENMİŞTİ?

        MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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