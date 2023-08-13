ELEME GECESİ: MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

ELEME GECESİ: MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

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MasterChef'te eleme heyecanı... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklanacak. Haftanın son oyununda Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray arasında geçecek kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef'te eleme gecesi...