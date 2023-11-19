Haberler Televizyon ELEME GÜNÜ | MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 19 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti?

MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 19 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet ediyor. Haftanın son eleme adayı Esra olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 19 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim... Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:24 facebook

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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı sürüyor. Bu hafta kimin eleneceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 19 Kasım 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

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18 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef 18 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 153. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmada haftanın son eleme oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın son eleme oyununa Şef Fisun Ercan konuk oldu. Şef Fisun Ercan, yarışmacılardan Yuvalaça yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi Yuvalaça tabağını yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Kıvanç, Barbaros ve Tahsin potaya girmekten kurtulan isimler olurken Esra, Sergen, Alican ve Cemre ikinci tura kaldı.