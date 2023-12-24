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        Haberler Televizyon ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        23 Aralık 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı belli oldu!

        MasterChef All Star'da eleme potası belli oluyor. Adım adım finale gidilirken, takım oyunları sona eriyor. 4. eleme adayının belirleneceği gecede, yarışmaya konuk olacak olan Ömür Akkor yarışmacılardan keşkek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan MasterChef'te en başarısız tabağı ortaya çıkaran yarışmacı haftanın son eleme adayı oldu. İşte 23 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef All Star eleme potasına giden 4. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 00:22 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:22
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        1

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması yarışmada rekabeti artırıyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu programda günün konsepti, keşkek oldu. Eleme potasına giden son yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı belli oldu. Günün konsepti keşkek olurken, haftanın son eleme adayı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Sergen oldu.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Esra

        Batuhan

        Eren

        4

        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

        Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        5

        Mavi Takım

        Tahsin (Kaptan)

        Sergen

        Barbaros

        Hasan

        6

        Kırmızı Takım

        Eren (Kaptan)

        Kıvanç

        Esra

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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