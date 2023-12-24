ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

1 Şurada Paylaş!









MasterChef All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması yarışmada rekabeti artırıyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu programda günün konsepti, keşkek oldu. Eleme potasına giden son yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...